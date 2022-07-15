БРЮССЕЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Участники десятого бизнес-диалога высокого уровня между Европейским союзом и Казахстаном обсудили в Нур-Султане взаимное сотрудничество в области поставок сырья и добычи ископаемых, говорится в сообщении внешнеполитической службы Евросоюза. Казахстан и ЕС нацелены на углубление сотрудничества в транспортной сфере

В сообщении говорится, что ЕС и Казахстан разделяют общий интерес в поиске устойчивых и эффективных решений в области добычи ископаемых. "Страны-члены ЕС и Казахстан вместе разделяют интерес к решению проблем по удовлетворению потребностей современного общества в металлах и минералах… Соглашение о расширенном партнерстве между ЕС и Казахстаном предусматривает развитие и укрепление промышленного сотрудничества, включая инвестиции и торговлю в сфере добычи и производстве сырья", — указывается в сообщении.

В ЕС также информировали, что в 2021 году объем торговли союза с Казахстаном достиг 22,9 миллиарда евро

По информации казахстанской стороны, Евросоюз традиционно занимает первое место среди торговых и инвестиционных партнеров республики. Товарооборот за январь-май этого года составил 16,5 миллиарда долларов, что на 55,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года (10,6 миллиарда долларов). Прирост инвестиций из стран ЕС за первый квартал 2022 года составил 31,3%, в стране работают более четырех тысяч компаний с европейским участием.