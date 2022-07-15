МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Разрешение США на экспорт российских удобрений может привести к стабилизации ситуации на мировом рынке продовольствия. Об этом заявил РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев.
Ранее Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешившую транзакции продовольствия, удобрений, посевных материалов, лекарств и медоборудования с Россией.
По мнению эксперта, самым важным пунктом считается разрешение на экспорт минеральных удобрений. Россия является одним из крупнейших экспортеров удобрений на мировой рынок. По данным 2021 года, доля минеральных удобрений в совокупном экспорте России составляет около 2,5%.
Отмечается, что в 2021 году на поставки удобрений в США пришлось только 0,2% российского экспорта.
https://1prime.ru/News/20220715/837507222.html
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