МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Разрешение США на экспорт российских удобрений может привести к стабилизации ситуации на мировом рынке продовольствия. Об этом заявил РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. В ООН приветствовали усилия по решению проблемы продовольственног кризиса

Ранее Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешившую транзакции продовольствия, удобрений, посевных материалов, лекарств и медоборудования с Россией.

По мнению эксперта, самым важным пунктом считается разрешение на экспорт минеральных удобрений. Россия является одним из крупнейших экспортеров удобрений на мировой рынок. По данным 2021 года, доля минеральных удобрений в совокупном экспорте России составляет около 2,5%.

Отмечается, что в 2021 году на поставки удобрений в США пришлось только 0,2% российского экспорта.