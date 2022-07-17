Москва, 17 июл — ПРАЙМ. В июле повторился сценарий конца мая, когда словесных интервенций хватило на то, чтобы ослабить курс рубля к доллару с 56 до 67, после чего рубль вновь пошел укрепляться. Дальше стоит ждать новую волну укрепления, после чего к осени нацвалюта ослабеет, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Определена новая "красная линия" для рубля

По его мнению, во второй половине июля возможна новая волна укрепления рубля к доллару и евро в диапазон 50 — 55 благодаря налоговому периоду и дивидендному сезону, когда российские экспортеры активно продают валюту для расчетов с бюджетом и акционерами.

"Высокие цены на энергоносители вкупе с низким спросом на валюту из-за сжатия импорта и жестких ограничений на движение капитала, а также отсутствия покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу уже привели к рекордному профициту платежного баланса России — 138,5 млрд долларов за полгода", — напомнил эксперт.

Сдержать излишнее укрепление рубля, по его мнению, может введение валютных интервенций Минфина в рамках обновленного механизма бюджетного правила с покупкой дружественных валют.

"В базовом сценарии ожидаем, что введение модифицированного бюджетного правила позволит замедлить укрепление рубля, но не сможет развернуть рубль в сторону существенного ослабления", — пояснил Васильев.

По его мнению, во втором полугодии за доллар будут давать 65-70 рублей, за евро — 68-73 рубля.