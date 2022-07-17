Москва, 17 июл — ПРАЙМ. В июле повторился сценарий конца мая, когда словесных интервенций хватило на то, чтобы ослабить курс рубля к доллару с 56 до 67, после чего рубль вновь пошел укрепляться. Дальше стоит ждать новую волну укрепления, после чего к осени нацвалюта ослабеет, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Монеты номиналом один рубль

Определена новая "красная линия" для рубля

По его мнению, во второй половине июля возможна новая волна укрепления рубля к доллару и евро в диапазон 50 — 55 благодаря налоговому периоду и дивидендному сезону, когда российские экспортеры активно продают валюту для расчетов с бюджетом и акционерами.

"Высокие цены на энергоносители вкупе с низким спросом на валюту из-за сжатия импорта и жестких ограничений на движение капитала, а также отсутствия покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу уже привели к рекордному профициту платежного баланса России — 138,5 млрд долларов за полгода", — напомнил эксперт.

Сдержать излишнее укрепление рубля, по его мнению, может введение валютных интервенций Минфина в рамках обновленного механизма бюджетного правила с покупкой дружественных валют.

"В базовом сценарии ожидаем, что введение модифицированного бюджетного правила позволит замедлить укрепление рубля, но не сможет развернуть рубль в сторону существенного ослабления", — пояснил Васильев.

По его мнению, во втором полугодии за доллар будут давать 65-70 рублей, за евро — 68-73 рубля.