МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Нигерия не против стать членом БРИКС, это вполне реально в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. Аргентина надеется на быстрое вступление в БРИКС, заявил российский посол

"Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире", — сказал он.

"Мы пока не начали такие переговоры, но в будущем это вполне возможно. Надеемся, что когда обсуждение начнётся, у нас будет понимание преимуществ вступления в этот блок", — добавил посол.

В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе.

На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.