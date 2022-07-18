БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не согласен с критикой политики санкций против России со стороны ряда стран ЕС, считает, что ее надо продолжать. Орбан: экономика Европы "выстрелила себе в легкие" и теперь задыхается

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается.

"Идут дебаты относительно эффективности санкций, насколько они затрагивают нас больше, чем Россию. Некоторые европейские лидеры даже говорили, что санкции были ошибкой… Я не считаю, что это ошибка, мы должны были их ввести и продолжим это делать", — сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза, на котором планируется рассмотреть возможность усилить и расширить европейские антироссийские санкции.

Боррель, в частности, отверг утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС.

"Цены на нефть, напротив, упали, достаточно посмотреть на графики. Цены находятся сейчас на февральском уровне", — пояснил глава евродипломатии.

Он добавил, что главы МИД будут рассматривать не новый пакет санкций, а усиление эффективности действующих мер, а также запрет на импорт золота и новый список индивидуальных санкций.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.