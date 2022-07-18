В Австрии прокомментировали возможный отказ Европы от российского газа
Глава МИД Австрии: отказ от российского газа не обсуждается, даже если это эмоционально неприятно
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ВЕНА, 18 июл — ПРАЙМ. Нужно быть реалистами, отказ от газа из России сегодня не обсуждается, даже если это эмоционально неприятно заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Он отметил, что в Австрии еще с самого начала говорили, что нужны санкции, которые затронут именно Россию, а не вернутся бумерангом в ЕС.
"Но мы также знали, что это будет болезненно, говорили об этом с самого начала. Я думаю, к настоящему моменту это удалось", — сказал Шалленберг журналистам по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе.
"Ключевое слово — газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане", — заключил он.
https://1prime.ru/News/20220718/837519901.html
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