ВЕНА, 18 июл — ПРАЙМ. Нужно быть реалистами, отказ от газа из России сегодня не обсуждается, даже если это эмоционально неприятно заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. СМИ рассказали, как Европа будет компенсировать нехватку газа из России

Он отметил, что в Австрии еще с самого начала говорили, что нужны санкции, которые затронут именно Россию, а не вернутся бумерангом в ЕС.

"Но мы также знали, что это будет болезненно, говорили об этом с самого начала. Я думаю, к настоящему моменту это удалось", — сказал Шалленберг журналистам по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Ключевое слово — газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане", — заключил он.