МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем перешел к заметному росту, рынки продолжают ожидать повышения Европейским центральным банком (ЕЦБ) ключевой ставки на грядущем заседании, свидетельствуют данные торгов. Курс евро остается стабильным к доллару на ожиданиях вокруг заседания ЕЦБ

По состоянию на 11.46 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0125 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0087 доллара, утром евро был в целом стабилен к доллару. Курс доллара к иене сокращался до 138,21 иены со 138,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,47%, до 107,56 пункта.

На текущей неделе рынки ожидают, что европейский центробанк впервые с 2011 года поднимет ключевую ставку — на 25 базисных пунктов с нулевой отметки, на которой она находится с марта 2016 года. Итоги будут озвучены в четверг, 21 июля.

Такое решение может быть принято на фоне рекордной инфляции в регионе (8,6%), что главным образом вызвано ростом цен на энергоресурсы. Традиционно повышение ключевой ставки поддерживает курс национальной валюты.

Мировые центробанки склонны повышать ставки на фоне высокой инфляции, при этом рынки опасаются, что такие меры могут вызвать рецессию в мире. Федеральная резервная системы (ФРС) США уже трижды подняла ключевую ставку, начиная с марта, четвертое повышение ожидается уже на следующей неделе.

Инвесторы при этом продолжают оценивать важные для европейской экономики факторы. Так, "Северный поток" сейчас находится на плановом техобслуживании, и поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены. В то же время инвесторы следят за ситуацией в Италии. В конце прошлой неделе президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление премьер-министра Марио Драги об отставке.