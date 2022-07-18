МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Уход Шведского ритейлера Hennes&Mauritz (H&M) с россйиского рынка может занять как минимум четыре месяца из-за возможных судов о компенсациям с владельцами торговых центров, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Эксперт назвал последствия ухода H&M из России

В понедельник ритейлер H&M объявил, что компания покидает российский рынок.

"Уход может занять минимум четыре месяца для завершения основной части бизнеса, еще полгода уйдет на окончательное закрытие юрлица, если не больше, — из-за массовых исков", — рассказала глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.Эксперт добавила, что прямых аналогов H&M в России нет: это суперпопулярный бренд, чей товарооборот на 1 квадратный метр в среднем на 55% выше отечественных брендов аналогичного формата. Потенциально магазины могут заменить другие бренды, используя отделку H&M, — Koton, LC Waikiki, Terranova, Re/Sin/CR/Mo (ex-LPP).

Скорее всего, торговые центры пойдут по пути перенарезки закрывшихся магазинов на несколько площадок поменьше, чтобы увеличить денежный поток в перспективе, предположила Малахатько.

В свою очередь, вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин считает, что, несмотря на то что организовать распродажу в магазинах возможно в течение двух недель, договориться с арендодателями об условиях выхода будет крайне сложно, поэтому полная процедура выхода может занять до одного года или больше.