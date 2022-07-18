ПРАГА, 18 июл — ПРАЙМ. Главной темой неформального заседания глав минсельхозов стран ЕС в понедельник в Брюсселе будет ситуация на Украине и связанные с этим проблемы с продовольствием как в этой стране, так и в других регионах мира, сообщил перед началом встречи министр сельского хозяйства Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Зденек Некула. Мировые цены на продовольствие снижаются третий месяц подряд

"Главной темой нашей сегодняшней встречи будет ситуация на Украине, а именно — влияние военных действий на обстановку в аграрном секторе этой страны, а также связанные с этим проблемы с продовольствием в других странах и регионах. Также мы обсудим планы по подготовке отдельных стран к реализации новой сельскохозяйственной политики ЕС, которая должна вступить в силу с января 2023 года", — сказал Некула.

Важное место в обсуждении, по его словам, займет также тема пестицидов. Еврокомиссия в июне представила проект плана по снижению их использования на 50%, теперь необходимо рассмотреть взгляды отдельных стран на решение этой проблемы, отметил Некула. Немало важных проблем для обсуждения накопилось и в сфере рыболовства, добавил чешский министр.