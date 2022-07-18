МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет в Ново-Огарево заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин отметил эффективность российского горно-металлургического комплекса

"Президент сегодня работает в Ново-Огарево. Достаточно скоро он начнет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции, это регулярное мероприятие, где-то два раза в год президент его устраивает, проводит ревизию того, как выполняются национальные планы развития", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что президенту по инфраструктуре цифровой экономики и рынку отечественного ПО доложит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по обеспечению финансовыми ресурсами быстрорастущих высокотехнологичных компаний представят доклады министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. О развитии системы подготовки инженеров и специалистов по информационным технологиям расскажет министр науки и высшего образования Валерий Фальков. О политике в технологической сфере и реализации мероприятий по развитию сквозных технологий доложит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Предусмотрен также традиционный обмен мнениями. И, как обычно, президент подведет итоги", — сказал Песков.