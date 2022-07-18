БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Совет ЕС согласовал в понедельник выделение на военную помощь Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро, доведя общее финансирование вооружения Киева до 2,5 миллиарда евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Главы МИД Евросоюза рассмотрят новые санкции против России и помощь Украине

"Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины… Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро", — написал он в Twitter.

Ранее высокопоставленный европейский источник заявил, что главы МИД ЕС 18 июля, возможно, согласуют пятый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, что доведет общее финансирование ЕС на вооружение Киева до 2,5 миллиарда евро. Политическое решение ожидали в понедельник, конкретных дат о практическом выделении средств источник не сообщил. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания министров выразил уверенность, что главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник согласятся на увеличение военной помощи Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.