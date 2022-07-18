Путин призвал перезапустить работу по развитию сквозных технологий
Путин: работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена и откорректирована
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена и откорректирована с учетом новых реалий и условий, заявил президент России Владимир Путин.
"Работа по развитию сквозных технологий должна быть, конечно, перезапущена, но об этом так или иначе все выступавшие сказали, откорректирована с учетом реальных потребностей экономики и новых условий, в которых мы живем", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что необходимо также определить конкретные механизмы контроля за реализацией соглашений.
https://1prime.ru/News/20220718/837525187.html
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