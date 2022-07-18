МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена и откорректирована с учетом новых реалий и условий, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал сфокусировать внимание на высокотехнологичных отраслях

"Работа по развитию сквозных технологий должна быть, конечно, перезапущена, но об этом так или иначе все выступавшие сказали, откорректирована с учетом реальных потребностей экономики и новых условий, в которых мы живем", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что необходимо также определить конкретные механизмы контроля за реализацией соглашений.