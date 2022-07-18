МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Банк России фиксирует рост привлечения инвестиций в стране через краудфандинговые платформы в последние годы, ожидает дальнейшего развития этого направления, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Минфин и Центробанк доложат Путину о развитии финансовой системы страны

"В последнее время очень быстро растет привлечение инвестиций через инвестиционные платформы. Это расширяет возможности краудфандинга. Объем финансирования превысил у них 10 миллиардов рублей. Ну это, конечно, еще только начало, и явно, что это направление будет расти", — сказала Набиуллина на совете по стратегическому развитию и нацпроектам у президента России Владимира Путина.

Глава ЦБ подчеркнула, что количество таких платформ в РФ с начала 2021 года выросло более чем в 3 раза, до 62.

Инвестирование с использованием инвестиционных платформ в настоящее время возможно тремя способами. Наиболее распространенным видом краудфандинга является краудлендинг — предоставление коллективных займов под финансирование проектов. Второй вид краудфандинга — краудинвестинг, который подразумевает коллективное инвестирование в компании через покупку их ценных бумаг. Третий вариант — приобретение утилитарных цифровых прав.