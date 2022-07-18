МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Банк России предложил смягчить условия доступа высокотехнологичных компаний к площадке "сектор роста" на Мосбирже, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Правительство предложило продлить налоговую льготу на вложения в хай-тек

Сектор роста Московской биржи — биржевая площадка для привлечения инвестиций компаниями малого и среднего бизнеса. При этом, чтобы компания могла воспользоваться этим, она должна соответствовать ряду требований. Так, компания должна существовать не менее трех лет и иметь выручку не менее 120 миллионов рублей. Максимальное значение выручки компании должно составлять не более 10 миллиардов рублей для эмитентов облигаций и не более 25 миллиардов рублей для эмитентов акций.

"Важно поддержать быстрорастущие, высокотехнологичные компании. Когда они проходят через эти меры поддержки, они не всегда удовлетворяют критериям малого бизнеса, критериям, которые биржей установлены сейчас в секторе рынка инноваций. Здесь нужны специальные критерии для таких компаний, чтобы распространить на них уже действующие меры поддержки и возможно выработать специальные меры", — сказала Набиуллина, выступая на совете по стратегическому развитию и нацпроектам у президента России Владимира Путина.

"Мы предлагаем увеличить верхний порог рыночной капитализации эмитентов, которые могут участвовать в инновационном "секторе роста" с 25 до 75 миллиардов рублей. Я бы также предложила рассмотреть вариант перераспределения внутри лимита, выделенного на программы МСП, — понимая всю ограниченность бюджетных ресурсов — лимит в большей степени фокусировать на быстрорастущих, высокотехнологичных, инновационных компаниях", — добавила глава ЦБ.