МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в марте-мае осталась на уровне февраля-апреля в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Безработица в еврозоне в мае неожиданно снизилась

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 3,9%.

В аналогичный период годом ранее безработица составляла 4,9%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в марте-мае составило 1,285 миллиона человек, сократившись на 12 тысяч по сравнению с показателем за декабрь-февраль и на 360 тысяч — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в марте-мае выросло в годовом выражении на 671 тысячу и составило 32,863 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,9%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 6,2% в годовом выражении, а без учета — на 4,3%. Прогнозы составляли 6,7% и 4,3% соответственно.