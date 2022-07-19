ТОКИО, 19 июл — ПРАЙМ. Япония выражает желание расширять сотрудничество в различных сферах, в частности чистой энергетике, включая возобновляемые источники энергии, изменении климата, инфраструктуре, туризме и культуре, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд в Токио. Саудовская Аравия готова нарастить добычу нефти до максимальной отметки

"Министр Хаяси выразил благодарность за стабильные поставки нефти из Саудовской Аравии и запросил о продолжении сотрудничества по стабилизации международного рынка нефти и дополнительном увеличении выработки. Министр Хаяси также заявил о желании расширять сотрудничество в различных сферах, в частности чистой энергетике, включая возобновляемые источники энергии, изменении климата, инфраструктуре, туризме и культуре", — отмечается в пресс-релизе японского МИД.

В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии отметил прочность стратегического партнерства с Японией и заявил о намерении продолжать тесное взаимодействие стран, в том числе по вопросу стабилизации международного рынка нефти.

Кроме этого, Фейсал Бен Фархан Аль Сауд вновь принес соболезнования властям и гражданам Японии в связи с гибелью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в результате нападения.

Стороны также обсудили вопросы вокруг реформирования Совбеза ООН, а также ситуации в Азии, на Ближнем востоке и на Украине.