МИД: Япония просит Саудовскую Аравию о сотрудничестве в области энергетики, туризма и культуры
ТОКИО, 19 июл — ПРАЙМ. Япония выражает желание расширять сотрудничество в различных сферах, в частности чистой энергетике, включая возобновляемые источники энергии, изменении климата, инфраструктуре, туризме и культуре, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд в Токио.
"Министр Хаяси выразил благодарность за стабильные поставки нефти из Саудовской Аравии и запросил о продолжении сотрудничества по стабилизации международного рынка нефти и дополнительном увеличении выработки. Министр Хаяси также заявил о желании расширять сотрудничество в различных сферах, в частности чистой энергетике, включая возобновляемые источники энергии, изменении климата, инфраструктуре, туризме и культуре", — отмечается в пресс-релизе японского МИД.
В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии отметил прочность стратегического партнерства с Японией и заявил о намерении продолжать тесное взаимодействие стран, в том числе по вопросу стабилизации международного рынка нефти.
Кроме этого, Фейсал Бен Фархан Аль Сауд вновь принес соболезнования властям и гражданам Японии в связи с гибелью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в результате нападения.
Стороны также обсудили вопросы вокруг реформирования Совбеза ООН, а также ситуации в Азии, на Ближнем востоке и на Украине.
https://1prime.ru/News/20220719/837530546.html