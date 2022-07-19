ЛОГАЧЕВКА, 19 июл — ПРАЙМ. Многокилометровая очередь из грузовиков с зерном выстроилась на границе Харьковской и Белгородской областей, передает корреспондент РИА Новости. Запорожские фермеры хотят экспортировать зерно через Бердянск

Как пояснил РИА Новости источник в администрации освобожденных территорий Харьковской области, местные аграрии везут урожай зерна на реализацию в Россию. На зерновозах украинские автомобильные номера.

Он отметил, что зернохранилища переполнены, и единственный путь высвободить их, чтобы спасти урожай — вывезти для продажи в соседний регион, куда открыта дорога.

Киевские власти создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергает такие обвинения. Как заявил президент РФ Владимир Путин, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.