МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк России на фоне околонулевой инфляции, крепкого рубля и сберегательной модели поведения населения снизит в пятницу ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Ключевая ставка снижается: как на этом заработать инвестору?

"Банк России на заседании 22 июля снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5% и, таким образом, вернет ее на уровень декабря 2021", — прогнозирует аналитик.

По его мнению, в экономике сохраняются благоприятные условия для возвращения ключевой ставки к прошлогодним показателям. Так, цены на многие категории товаров и услуг продолжают корректироваться после всплеска в марте-апреле: в июне впервые была зафиксирована дефляция в 0,35%, а в июле изменение цен пока близко к нулевому с поправкой на заранее запланированную индексацию тарифов. Также инфляционные ожидания населения были в июне ниже, чем в четвертом квартале 2021 года.

Кроме того, курс рубля к доллару по-прежнему близок к наиболее крепким значениям за последние годы и, по ожиданиям эксперта, может вновь подойти к отметке 50 рублей за доллар в ближайшие дни на фоне предстоящих крупных налоговых и дивидендных выплат от экспортеров.

Склонность населения к сбережению остается довольно высокой — потребительские расходы все еще на 5% ниже показателей июля 2021 года в реальном выражении, при этом кредитная активность по-прежнему сдержанная, что также ограничивает краткосрочные инфляционные риски, отмечает он.

"Скорее всего, ЦБ опять просигнализирует о возможности дальнейшего снижения ставки. При этом он может намекнуть, что в будущем снижение ставки может быть более осторожным из-за того, что временные дезинфляционные факторы к концу лета и осенью могут стать менее актуальными", — считает Рапохин.