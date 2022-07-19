МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ассоциация юристов России (АЮР) разъяснит гражданам и бизнесменам, как воспользоваться поддержкой, предлагаемой государством на фоне западных санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. СМИ: антироссийские санкции Евросоюза показали свою неэффективность

АЮР отмечает, что санкции коснулись всех граждан страны – физических и юридических лиц, повлияв на все сферы жизни и деятельности. Чтобы адаптироваться к новым реалиям, необходимо знать, на какие виды поддержки со стороны государства можно рассчитывать и как ее получить. Ассоциация подготовила лекции, видеоролики, методические рекомендации, статьи и подробные материалы, разъясняющие каждую из антикризисных мер.

"И рядовому гражданину, и представителю бизнеса в период, напоминающий турбулентность, нужна правовая помощь. Меры государственной поддержки имеют множество правовых нюансов. Именно на разъяснение этих нюансов нацелен проект ассоциации. Населению сегодня важно получить актуальную правовую информацию в сфере мер социальной поддержки, трудового права и защиты прав потребителей. Последние две темы стали следствием массового ухода с российского рынка компаний, которые не только были работодателями, но и имели массу обязательств перед потребителями своих товаров и услуг. И у человека возникает резонный вопрос: "Как защитить себя в такое непростое время?". Бизнес столкнулся с не меньшими трудностями. Специалисты проекта готовы обобщить сложившуюся правовую практику и дать необходимые консультации для представителей бизнеса", – рассказал эксперт проекта Антон Бибаров-Государев.

Тема первой лекции: защита интеллектуальных прав предпринимателей в интернете в условиях импортозамещения.

"Сейчас важно понимать правовые механизмы защиты брендов, интеллектуальных прав при импортозамещении. В условиях санкций бизнесу необходимо знать особенности коммерциализации интеллектуальных прав и быть в курсе всех изменений в законодательстве. Например, не все знают о разрешении самозанятым регистрировать товарные знаки. На лекциях мы будем рассказывать о всех подобных нововведениях и нюансах", – отметила заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.

Также в июле эксперты расскажут, что ждет дольщика в новых условиях при приемке квартиры, в чем разница между трудовыми отношениями и договорами гражданско-правового характера, какие меры поддержки предусмотрены для бизнеса в условиях санкций и какие социальные гарантии предусмотрены для населения.

Лекции запланированы на июль-декабрь, будут проходить бесплатно в онлайн-формате – нужно лишь зарегистрироваться на сайте АЮР.