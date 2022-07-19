МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Глава американского Минфина Джанет Йеллен во время визита в Южную Корею заявила, что Запад может принять жесткие меры против тех стран, которые будут злоупотреблять или нарушать мировой экономический порядок. Ее цитирует Reuters. Money.pl: ситуация с бойкотом российских товаров в Польше скоро изменится

Она подчеркнула, что Москва "использует экономические инструменты" и партнерские связи в качестве "оружия". Йеллен призвала в обязательном порядке ограничить цены на российскую нефть. Она подчеркнула, что в планах США и их союзников уменьшение доходов России, при этом при этом нестабильности на мировых энергетических рынках.

После начала спецоперации на Украине санкционное давление на Москву со стороны Запада усилилось. Ряд государств приняли решение о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли.