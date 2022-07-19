МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Обсуждаемый в Евросоюзе новый санкционный список ограничивает деятельность Сбербанка в Европе, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект списка.

"Новый список ЕС решительно ограничивает деятельность российского Сбербанка в Европе", — пишет издание. Евросоюз снял санкции с авиакомпании Cham Wings

Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.