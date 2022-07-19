Санкционный список ЕС включает ограничение деятельности "Сбера" в Европе
СМИ: обсуждаемый в ЕС санкционный список ограничивает деятельность "Сбербанка" в Европе
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Обсуждаемый в Евросоюзе новый санкционный список ограничивает деятельность Сбербанка в Европе, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект списка.
"Новый список ЕС решительно ограничивает деятельность российского Сбербанка в Европе", — пишет издание.
Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.
https://1prime.ru/News/20220719/837533000.html
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