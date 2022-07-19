МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба признала компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, размер оборотного штрафа будет определён в ходе расследования, говорится в сообщении ведомства. ФАС разрешила российской компании купить бизнес ушедшей из страны OBI

"ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство. Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании в октябре 2021 года.

"Размер оборотного штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования", — добавили в ведомстве.

ФАС уточняет, что размер штрафа будет определен в соответствии с частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ. Согласно этой части, в базовом варианте штраф для юридических лиц составляет от 1% до 15% выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.