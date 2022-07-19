ЧИТА, 19 июл — ПРАЙМ. Дарасунский рудник (входит в Highland Gold Mining, HGM) приостановил работы на Юго-Западном и Центральном участках одноименного месторождения в Забайкалье в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшей добычи, теперь сосредоточится на геологоразведке, сообщили РИА Новости в HGM. Ювелирный бренд Sokolov начал производить инвестиционное золото в слитках

"Часть персонала отправлена в вынужденный простой, за ними сохранены рабочие места. Сотрудникам, попавшим под сокращение, предлагаются варианты перевода на другие активы группы Highland Gold… в случае несогласия с переводом сотрудники получат компенсационные выплаты… При этом компания продолжает геологоразведочные работы на Дарасунском месторождении, а также планирует ввод в эксплуатацию карьера на участке Талатуй, что является важнейшей частью плана стратегического развития предприятия", — сообщили в компании.

Отработка Дарасунского месторождения началась еще в 1916 году. С ноября 2001 года собственником предприятия стало ООО "Дарасунскии рудник" — "дочка" ООО "Руссдрагмет", управляющей активами британской Highland Gold Mining Ltd в России. Компания построила золотоизвлекательную фабрику мощностью 450 тысяч тонн руды в год, и в 2004 году приступило к добыче золота. В сентябре 2006 года на руднике произошел сильный пожар, и предприятие вновь прекратило работу.

До 2020 года у рудника несколько раз менялись собственники, в том числе "Южуралзолото", добыча велась нестабильно. Затем собственником "Дарасунского рудника" стало ООО "Восток Золото", зарегистрированное в апреле 2020 года кипрским "Астеклинг Лимитед" (99,9%); в мае в состав учредителей вошел Владислав Свиблов (0,1%). В конце прошлого года Highland Gold Mining Свиблова сообщила о завершении консолидации золотодобывающих активов на Камчатке и в Забайкалье, в HGM, в частности, вошли три действующих рудника на Камчатке (Аметистовое, Бараньевское, Асача) и два предприятия в Забайкалье (Дарасун и Дархан).

Highland Gold Mining — это 11 действующих горнодобывающих предприятий, более 5 проектов развития, а также ряд ГРР проектов в регионах присутствия.