АЛМА-АТА, 19 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз", в ходе которой пригласил европейские страны к сотрудничеству в сфере горнодобывающей промышленности, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. Евросоюз и Казахстан обсудили поставки сырья и добычу ископаемых

"Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к казахстанской горнодобывающей промышленности. Действительно, потенциал сотрудничества в этом секторе огромен. В этой связи призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации, развитии геологической науки и создании отраслевой инфраструктуры", — сказал Смаилов.

Премьер-министр отметил, что в рамках автоматизации отрасли создается единая платформа Kaznedra путем объединения и интеграции всех существующих информсистем в сфере недропользования. Данная платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам в режиме "единого окна".

Также глава правительства подчеркнул, что Казахстан, наряду с традиционными видами геологоразведочных работ, интересуют передовые методы геофизических исследований. "Пользуясь случаем, хотел еще раз подтвердить твердое намерение Казахстана расширять и укреплять наше экономическое сотрудничество со странами Евросоюза", — сказал Смаилов.

В ходе заседания его участники обсудили вопросы добычи полезных ископаемых, применения новых технологий, оцифровки геологических данных, привлечения инвестиций, переработки промышленных отходов и защиты окружающей среды. В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие глава представительства Европейского союза в Казахстане, послы Германии, Франции, Испании, Литвы, Польши, Бельгии, Швеции, Словакии, Эстонии, Хорватии, Нидерландов, Болгарии, Чехии, Латвии, Финляндии, Италии, Австрии, Греции и Румынии в республике, а также руководители центральных госорганов и нацкомпаний.

В ходе заседания Смаилов отметил, что ЕС является одним из основных политических, торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана на протяжении многих лет. Так, товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за 6 месяцев 2022 года составил 20,1 миллиарда долларов, что на 51,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.