МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Автодор" и Газпромбанк подписали предварительное соглашение о создании совместной лизинговой компании "Автодор-Лизинг", сообщает госкомпания. Путин разрешил досрочный выкуп взятого в лизинг имущества

"Госкомпания "Автодор" и Газпромбанк заключили предварительное соглашение относительно создания совместной лизинговой компании "Автодор-Лизинг". Соответствующий документ подписали первый заместитель председателя правления государственной компании "Автодор" Игорь Коваль и заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус", — говорится в релизе.

Уточняется, что совместная лизинговая компания будет предоставлять услуги лизинга строительной техники компаниям автодорожной отрасли и, в частности, обеспечит закупку импортной строительной техники для последующей ее передачи в лизинг на льготных условиях с применением механизмов государственной поддержки.

По словам гендиректора группы "Газпромбанк Лизинг" Максима Калинкина, которого цитирует пресс-служба, компания выступит операционным партнером новой лизинговой компании "Автодор-Лизинг".

"На текущий момент существуют определенные сложности в обеспечении обновления и обслуживания парка дорожно-строительной техники, особенно импортного производства. Создание отраслевого специализированного игрока в лице "Автодор-Лизинга" направлено на преодоление возникших вызовов, обеспечение строительных организаций качественной техникой на привлекательных условиях с целью выполнения государственной задачи по сохранению темпов строительства и реализации пятилетнего плана дорожного строительства", — приводятся в релизе слова Коваля.