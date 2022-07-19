МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российская сторона ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время, кроме того, Москва готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса в мире, причиной которого не является ситуация на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Первому каналу". Турция надеется быстро реализовать план по зерну из Украины, заявил Эрдоган

"Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены. Вы знаете, мы уже говорили, что от нас там принимает участие военная делегация. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире. И мы еще раз настойчиво повторяем, не ситуация на Украине, не украинское зерно является причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.

"Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки", — сказал Песков в интервью "Первому каналу".

Ранее в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта зерна из украинских портов с участием делегаций России, Украины, Турции и представителей ООН.

ПЕСКОВ: РОССИЯ ГОТОВА ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА, ЕГО ПРИЧИНОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ

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