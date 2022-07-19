АНКАРА, 19 июл — ПРАЙМ. Турецкие производители готовы перерабатывать зерно из портов России и Украины, заявил глава Ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов Юго-Восточной Анатолии Джелал Кадооглу. Генсек ООН назвал переговоры по зерну в Стамбуле "лучом надежды"

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".

"Компании Турции готовы перерабатывать зерно и иное продовольствие, заблокированное в черноморских портах из-за войны Украины и России. Переработанное в Турции украинское или российское зерно может затем поставляться в другие части мира", — приводит его слова агентство Anadolu.

Кадооглу напомнил, что из-за конфликта между Россией и Украиной в портах двух стран заблокировано "около 20 миллионов тонн зерна и иных продуктов, которые необходимо срочно вывозить".

"Переговоры по "зерновому коридору", организованные в Стамбуле с участием делегаций Турции, РФ, Украины и ООН, демонстрируют, что наша страна берет на себя важную миссию на международной арене. Надеемся, что по итогам этих переговоров в скором будущем будут приняты важные решения. Мы готовы взять на себя важные задачи в рамках формирования и реализации зернового и продовольственного коридора", — сказал он.

Кадооглу выразил уверенность в том, что поставки зерна и продуктов из украинских и российских портов через Турцию дадут более быстрые результаты. Турция надеется быстро реализовать план по зерну из Украины, заявил Эрдоган

Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.