АНКАРА, 19 июл — ПРАЙМ. Турецкие производители готовы перерабатывать зерно из портов России и Украины, заявил глава Ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов Юго-Восточной Анатолии Джелал Кадооглу.

Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул

Генсек ООН назвал переговоры по зерну в Стамбуле "лучом надежды"

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".

"Компании Турции готовы перерабатывать зерно и иное продовольствие, заблокированное в черноморских портах из-за войны Украины и России. Переработанное в Турции украинское или российское зерно может затем поставляться в другие части мира", — приводит его слова агентство Anadolu.

Кадооглу напомнил, что из-за конфликта между Россией и Украиной в портах двух стран заблокировано "около 20 миллионов тонн зерна и иных продуктов, которые необходимо срочно вывозить".

"Переговоры по "зерновому коридору", организованные в Стамбуле с участием делегаций Турции, РФ, Украины и ООН, демонстрируют, что наша страна берет на себя важную миссию на международной арене. Надеемся, что по итогам этих переговоров в скором будущем будут приняты важные решения. Мы готовы взять на себя важные задачи в рамках формирования и реализации зернового и продовольственного коридора", — сказал он.

Кадооглу выразил уверенность в том, что поставки зерна и продуктов из украинских и российских портов через Турцию дадут более быстрые результаты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция надеется быстро реализовать план по зерну из Украины, заявил Эрдоган

Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.