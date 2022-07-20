МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Делом о разрыве Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" займется международный арбитраж, это вопиющий случай, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.

"Это вопиющий случай, когда в одностороннем порядке Fennovoima разорвала соглашение с "Росатомом". Торговое представительство сопровождало проект и оказывало ему содействие с момента его анонсирования в 2013 году, были на связи с местной администрацией. На площадке активно велись земельные работы, если можно так назвать — там чистый гранит. До конца года могли бы начаться строительные работы", — сказал торгпред.

Он добавил, что законтрактовано было 90% оборудования, вложено порядка 1,7 миллиарда евро, причем российская сторона свои обязательства исполняла в полном объеме.

"И вдруг финская сторона приняла такое решение. Я знаю, что "Росатом" пытался решить вопрос путем переговоров, было несколько попыток выйти на диалог. Но с финской стороны это предложение не нашло понимания, значит, делом займется международный арбитраж, и мы надеемся, что, даже несмотря на текущую непростую ситуацию, данное дело будет рассмотрено беспристрастно", — подчеркнул он.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханихикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим".

Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным.

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