МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Более 20 российских компаний продолжают работу в Финляндии, товарооборот между странами демонстрирует рост, несмотря на все ограничения, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов. Торгпред оценил заинтересованность финских импортеров в продуктах из России

"Российских компаний в стране остается больше 20", — заявил он.

"Даже сейчас, несмотря на введенные ограничения, товарооборот продолжает демонстрировать рост. По предварительным данным, по итогам января-мая он составил 6 миллиардов долларов, увеличившись на 21% по сравнению с прошлогодним периодом. Позитивный тренд обусловлен увеличением российского экспорта в Финляндию в стоимостном выражении до 4,8 миллиарда долларов, что на 35% выше показателей 2021 года", — пояснил Логинов.

Он отметил, что на фоне увеличения физического объема поставок вырос отечественный экспорт азотных удобрений, природного газа, нефтепродуктов, электроэнергии, никелевого штейна, железной руды. Снизились в отчетном периоде поставки сырья: нефти, круглого леса, щепы, металлолома.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время не видит предпосылок для сколько-нибудь существенного изменения курса в отношении торгово-экономического сотрудничества с Россией.

"Хочется надеяться, что после урегулирования ситуации деловые круги вспомнят, что на российской стороне у них остались надежные партнеры и интересный перспективный рынок как для экспорта и инвестиций, так и для промышленной кооперации", — заключил торгпред.

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