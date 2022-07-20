СТАМБУЛ, 20 июл — ПРАЙМ. Попытки политизации процесса по решению "зернового вопроса" имеются, но стороны нацелены на решение без оглядки на это, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Источник рассказал о плане ООН для вывода судов с зерном

Отвечая на вопрос о попытках политизации процесса, собеседник агентства отметил, что такие попытки, конечно, есть, однако процесс бы не сдвинулся с "мертвой точки", если бы стороны оглядывались на это.

По его словам, все стороны процесса показывают конструктивность и готовность решить вопрос.

"Имеется также информационное давление, но надеюсь, решение кризиса будет найдено", — подчеркнул он.

Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.