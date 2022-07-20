МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В планах Еврокомиссии взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы вынудить страны ЕС снизить потребление газа, если блок столкнется с катастрофической нехваткой поставок в ближайшие месяцы, пишет Politico. В Италии рассказали, как Запад просчитался в отношении России

Как сообщили изданию трое европейских официальных лиц, это предложение может быть представлено вместе с запланированным на среду сообщением о сохранении запасов природного газа в преддверии зимы. При этом Еврокомиссия сможет потребовать от членов ЕС обязательного сокращения потребления энергоносителя в случае чрезвычайной ситуации, такой, например, как прекращение поставок сырья из России.

Politico пояснило, что выдвинуть подобную инициативу Еврокомиссию вынудил страх того, что Россия будет использовать поставки газа в Евросоюз в качестве ответного удара на введение санкций. Так, российский экспортер "Газпром" уже сократил или полностью прекратил поставки потребителям в 12 странах, отмечает издание, и сейчас опасения о том, что Москва может принять решение не перезапускать газопровод "Северный поток" из России в Германию, как никогда актуальны.

План Комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий блоку решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов. Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.

Три европейских дипломата пояснили, что цель — получить одобрение проекта на уровне стран на внеочередном заседании Энергетического совета 26 июля, хотя дебаты все еще продолжаются, и планы предстоит доработать. Основные обсуждения проходят вокруг требований к странам сократить потребление газа на определенную величину с осени по весну. Также обсуждается снижение от пяти до 20% потребления, а окончательное соглашение может быть достигнуто на уровне 10-15%. В случае одобрения новые правила позволят Еврокомиссии инициировать обязательное сокращение потребления газа по собственному усмотрению или по требованию по меньшей мере двух стран. Аналитик объяснил, куда власти денут лишнюю валюту

Один из осведомленных источников сообщил, что главная проблема будет не в технической подготовке проекта, а в том, чтобы привлечь к этому плану страны, менее зависимые от перебоев в поставках газа. Представители Еврокомиссии от комментариев по теме отказались.

После начала российский спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от ее энергоносителей. Однако эти меры привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо на Западе.

Евросоюз потребляет примерно 400 миллиардов кубометров газа в год, из них от 170 до 200 миллиардов кубометров приходится на поставки из России. Если они прекратятся, то регион вступит в новую эру экономических потрясений, ведь заместить такой объем другими производителями в сжатые сроки невозможно, а цены на энергоносители пробьют все мыслимые "потолки". Эксперты предупреждают, что пострадать от этого могут не только простые европейцы, но и целые отрасли.