МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В планах Еврокомиссии взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы вынудить страны ЕС снизить потребление газа, если блок столкнется с катастрофической нехваткой поставок в ближайшие месяцы, пишет Politico.

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Как сообщили изданию трое европейских официальных лиц, это предложение может быть представлено вместе с запланированным на среду сообщением о сохранении запасов природного газа в преддверии зимы. При этом Еврокомиссия сможет потребовать от членов ЕС обязательного сокращения потребления энергоносителя в случае чрезвычайной ситуации, такой, например, как прекращение поставок сырья из России.

Politico пояснило, что выдвинуть подобную инициативу Еврокомиссию вынудил страх того, что Россия будет использовать поставки газа в Евросоюз в качестве ответного удара на введение санкций. Так, российский экспортер "Газпром" уже сократил или полностью прекратил поставки потребителям в 12 странах, отмечает издание, и сейчас опасения о том, что Москва может принять решение не перезапускать газопровод "Северный поток" из России в Германию, как никогда актуальны.

План Комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий блоку решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов. Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.

Три европейских дипломата пояснили, что цель — получить одобрение проекта на уровне стран на внеочередном заседании Энергетического совета 26 июля, хотя дебаты все еще продолжаются, и планы предстоит доработать. Основные обсуждения проходят вокруг требований к странам сократить потребление газа на определенную величину с осени по весну. Также обсуждается снижение от пяти до 20% потребления, а окончательное соглашение может быть достигнуто на уровне 10-15%. В случае одобрения новые правила позволят Еврокомиссии инициировать обязательное сокращение потребления газа по собственному усмотрению или по требованию по меньшей мере двух стран.

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Один из осведомленных источников сообщил, что главная проблема будет не в технической подготовке проекта, а в том, чтобы привлечь к этому плану страны, менее зависимые от перебоев в поставках газа. Представители Еврокомиссии от комментариев по теме отказались.

После начала российский спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от ее энергоносителей. Однако эти меры привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо на Западе.

Евросоюз потребляет примерно 400 миллиардов кубометров газа в год, из них от 170 до 200 миллиардов кубометров приходится на поставки из России. Если они прекратятся, то регион вступит в новую эру экономических потрясений, ведь заместить такой объем другими производителями в сжатые сроки невозможно, а цены на энергоносители пробьют все мыслимые "потолки". Эксперты предупреждают, что пострадать от этого могут не только простые европейцы, но и целые отрасли.

 