МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, комменитируя проблемы Европы в энергетике, заявил, что Россия не будет радоваться, но и переживать особо тоже.
"Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо", — сказал Лавров.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, но это итог их системных ошибок.
https://1prime.ru/News/20220720/837545543.html
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