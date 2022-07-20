МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, комменитируя проблемы Европы в энергетике, заявил, что Россия не будет радоваться, но и переживать особо тоже. Потенциал антироссийских санкций исчерпан, заявил Ларов

"Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо", — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что энергетическую инфляцию в западных странах пытаются свалить на Россию, но это итог их системных ошибок.