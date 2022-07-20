БЕРЛИН, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство ФРГ может получить блокирующие 30% в капитале энергоконцерна Uniper в рамках сделки по поддержке компании на фоне энергетического кризиса, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. СМИ: детали плана спасения Uniper могут обсудить с Шольцем в пятницу

Ранее Uniper в июле официально запросила государственную поддержку на фоне финансовых проблем из-за высоких цен на газ.

По данным Handelsblatt, кабмин ФРГ может инвестировать в капитал Uniper 5-10 миллиардов евро, а взамен получить акции основного выпуска и "гибридные" ценные бумаги компании. Точная сумма пока остается предметом переговоров, которые, как ожидается, закончатся в ближайшие дни. В пятницу руководство компании проведет встречу с канцлером Олафом Шольцем, пишет газета.

Помимо вхождения государства в капитал компании, Uniper также изучает возможность получить дополнительный кредит от Банка восстановления (KfW) в дополнение к уже доступной кредитной линии на 2 миллиарда евро.

Сделку также должна одобрить финская компания Fortum, которая в настоящий момент владеет 78% акций Uniper и в случае вхождения государства в капитал фирмы потеряет часть контроля над ней.