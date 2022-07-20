СМИ: Германия может получить блокирующие 30% в капитале Uniper
СМИ: правительство ФРГ может получить блокирующие 30% в капитале Uniper
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БЕРЛИН, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство ФРГ может получить блокирующие 30% в капитале энергоконцерна Uniper в рамках сделки по поддержке компании на фоне энергетического кризиса, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Ранее Uniper в июле официально запросила государственную поддержку на фоне финансовых проблем из-за высоких цен на газ.
По данным Handelsblatt, кабмин ФРГ может инвестировать в капитал Uniper 5-10 миллиардов евро, а взамен получить акции основного выпуска и "гибридные" ценные бумаги компании. Точная сумма пока остается предметом переговоров, которые, как ожидается, закончатся в ближайшие дни. В пятницу руководство компании проведет встречу с канцлером Олафом Шольцем, пишет газета.
Помимо вхождения государства в капитал компании, Uniper также изучает возможность получить дополнительный кредит от Банка восстановления (KfW) в дополнение к уже доступной кредитной линии на 2 миллиарда евро.
Сделку также должна одобрить финская компания Fortum, которая в настоящий момент владеет 78% акций Uniper и в случае вхождения государства в капитал фирмы потеряет часть контроля над ней.
https://1prime.ru/News/20220720/837545774.html
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