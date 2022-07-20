МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство продлит вплоть до конца текущего года компенсацию расходов за использование российской системы быстрых платежей малым бизнесом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поручил продлить компенсации затрат бизнеса по СБП

"Скажу о принятом решении по поддержке малого и среднего бизнеса. Правительство продлит до конца года действие программы компенсации расходов на использование отечественной системы быстрых платежей, реализуемой по поручению президента", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что по ней небольшим магазинам и предприятиям, кафе и ресторанам возмещается банковская комиссия при оплате потребителями товаров и услуг. Интерес к этому инструменту, по словам премьера, растет, равно как и число участвующих в программе компаний.

"В конце прошлого года ее действие мы уже продлевали. Сам сервис удобен для предпринимателей и для покупателей. С его помощью можно оплатить заказ или услугу, что создает альтернативу традиционным расчетам с использованием банковских карт", — сказал он.

"Рассчитываем, что продление программы позволит оказать дополнительную помощь малому и среднему бизнесу в текущей непростой период, ну и, конечно, повысить популярность самого сервиса быстрых платежей", — добавил глава правительства.