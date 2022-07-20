СТАМБУЛ, 20 июл — ПРАЙМ. Турция очень надеется, что план ООН по вывозу зерна начнет реализовываться уже в ближайшие дни, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Источник рассказал о плане ООН для вывода судов с зерном

"Мы надеемся, что план начнет реализовываться в ближайшие дни. Процесс будет осуществляться из координационного центра, который будет создан в Стамбуле. Помимо нашей страны, здесь будут присутствовать официальные лица из России, Украины и ООН. Наша страна, пользующаяся доверием всех заинтересованных сторон, обеспечит необходимую координацию для здорового выполнения процесса с межведомственным подходом. Мы продолжаем наши интенсивные усилия, чтобы положить конец этому деликатному процессу, который имеет решающее значение с точки зрения глобальной продовольственной безопасности", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Ирана.

Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.