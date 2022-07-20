МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Канада сама хочет выйти на европейский рынок со своими нефтью и газом, заявил Президент России Владимир Путин. Канада расширила антироссийские санкции

"Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок", — сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Глава государства также добавил, что решение Канады задержать возврат турбины для "Северного потока" не является политическим и не связано со спецоперацией России на Украине.

"Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", — сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".