Путин: Канада хочет выйти на рынок Европы со своими энергоресурсами
Путин завил, что Канада хочет выйти на рынок Европы со своими нефтью и газом
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Канада сама хочет выйти на европейский рынок со своими нефтью и газом, заявил Президент России Владимир Путин.
"Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок", — сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Глава государства также добавил, что решение Канады задержать возврат турбины для "Северного потока" не является политическим и не связано со спецоперацией России на Украине.
"Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок", — сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
https://1prime.ru/News/20220720/837548446.html
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