МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. России сегодня как никогда нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин: уход иностранных технологий с рынка заставил Россию шевелиться

"Сейчас вот говорят: вернут эти машины, одну, во всяком случае, вернут. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого ремонта планового? Может быть… возьмут в какой-то момент и отключат… И все, и встанет "Северный поток-1", потому что оттуда приехали, из Канады. Это действительно имеет огромное значение. Нам нужны собственные инженерные школы", — сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Северный поток" – основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу – остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме – на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.

Газета "Коммерсант" позднее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.

Во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.