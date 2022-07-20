МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против РФ, в него вошел запрет на золото из России, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. США пообещали "усилить санкции", если России отойдут районы Украины

"На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на импорт российского золота, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов", — написал постпред Литвы в Twitter.

Новые антироссийские санкции вступят в силу 21 июля после публикации в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу.

Процедура утверждения новых санкций Евросоюза против России будет завершена в четверг до 11:00 мск, заявили в чешском председательстве.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.