МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минэнерго и Минприроды РФ перенесли обсуждение отсрочки от уплаты штрафов нефтегазовыми компаниями за превышение нормативов по сжиганию попутного газа (ПНГ) на факелах на 2023 год, будут оценивать влияние санкций на рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ), пишет "Коммерсант" со ссылкой на июльское письмо первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство. "Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку"

"Минэнерго и Минприроды готовы вернуться к обсуждению отсрочки от уплаты повышенных штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ только в начале 2023 года, следует из июльского письма первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство. В Минэнерго, следует из обращения, предложили продолжить дискуссию по итогам "мониторинга влияния санкционных ограничений в 2022 году на рынок СУГ", — говорится в материале газеты.

В начале июля "Коммерсант" сообщал со ссылкой на июньское письмо Константина Цыганова, что Минприроды не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) временно освободить нефтяную отрасль от повышенных штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ.

В середине мая РСПП обратился к главе Минприроды Александру Козлову с предложением увеличить до конца года нынешний нештрафуемый норматив сжигания попутного газа с 5% до 30%. Это было связано с почти полной остановкой экспорта СУГов, в которые обычно перерабатывается ПНГ, из-за военной операции на Украине. Затоваривание российского рынка, по заявлению союза, может привести к превышению нормативов сжигания и штрафам в десятки миллиардов рублей.

При этом нормативы сжигания ПНГ не соблюдались многими компаниями и в прошлые годы. В 2020 году показатель "Роснефти" составлял 24,5%, "Газпром нефти" — 11,7%, а у их совместного предприятия "Славнефти" — 63,3%. При этом в нормативы уложился "Лукойл". Доля сожженного им побочного продукта нефтедобычи составила 2,3%.