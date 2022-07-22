МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Главный удар по экономике от спецоперации на Украине и антироссийских санкций пришелся на Евросоюз, считает автор Financial Times. В Госдуме предложили сократить рабочую смену в день рождения

Европейский центральный банк (ЕЦБ), пытаясь реагировать на рост цен и падение ВВП, объявил о изменении своей политики путем повышения процентных ставок. При этом экономисты высказывают опасения, что регулятор, следуя такому курсу, только ухудшит долговой кризис. Автор напоминает, что схожая ситуация уже была десять лет назад и чуть не привела к распаду ЕС.

В последний раз ЕЦБ повышал ставки в 2011 году, при этом уже через несколько месяцев регулятор был вынужден сменить позицию на противоположную и начать снижать ставку. Это было связано с суровым долговым кризисом в зоне евро. Паника, которая появилась на финансовых рынках, смогла пойти на спад только после заявления представлявшего центробанк Марио Драги о том, что будет сделано "всё возможное" для спасения валюты блока.

Поэтому, пишет издание, действующая глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе подготовки к первому за 11 лет повышению ставок опасалась повторения сценария десятилетней давности. Однако на последнем заседании в четверг, 21 июля, это не помешало ей увеличить базовую ставку сразу на 0,5%.

Издание отмечает, что кроме политических потрясений в Италии эксперты обеспокоены ухудшением энергетического кризиса в Германии, где политики замирали в ожидании возобновления поставок газа по "Северному потоку — 1" накануне.

Европейская валюта впервые за последние 20 лет упала по отношению к доллару. В сложившейся ситуации, после того как инфляция в регионе подскочила в июне до рекордных 8,6%, что в четыре с лишним раза выше целевых показателей ЕЦБ, Лагард ничего не оставалось, как поднять ставки. "Даже если начнётся обвал экономики. Высокая стоимость заимствований помешает правительствам увеличить расходы на защиту граждан от стремительного роста цен. Это будет подпитывать политическую напряжённость в Европе", — пишет издание и добавляет, что уже сейчас народный гнев из-за роста цен на энергоносители и еду подрывает положение властей разных стран, от Италии до Франции.