МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Подписание в минувшую пятницу совместного документа о снятии ограничений на поставку российских продуктов для экспорта и о содействии России вывозу зерна из украинских портов стало уроком для Евросоюза и Соединенных Штатов, которым не удалось достичь заметных результатов в переговорах по военным и энергетическим вопросам, считает профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари. Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни

В эту пятницу в Турции состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

По мнению профессора, подписание этого соглашение лишь укрепляет позиции турецкого президента Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. "Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам — не принесли заметного результата", — добавил профессор РИА Новости.

Профессор Брюссельского свободного университета считает, что Турция и ООН "смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения".

Как отметил Фурфари, подписание "продуктовой сделки" ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.