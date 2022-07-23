МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Американская компания IMAX приостановила деятельность в России, однако не ушла окончательно, сообщил РИА Новости владелец киносети "Синема 5", имеющей залы на системе IMAX, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Разработчик игры World of Tanks объявил об уходе из России и Белоруссии

По его словам расторгнуть договор с IMAX вовсе не получается уже три месяца. "Лично я пытаюсь с IMAX в течение трех месяцев расторгнуть договор, и пока от них получаю только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России. Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора. Официальная позиция, единственное письмо, которое официально я видел от них, — это то, что они временно приостанавливают свою деятельность в России", — сказал собеседник агентства.

Сам Воронков предполагает, что они "не знают, что делать, либо думают, что это временно", ибо их "ярое нежелание расторгать десятилетний контракт" явно свидетельствует об этом. Ранее в СМИ сообщалось, что штаб-квартира IMAX переехала из Москвы в Лондон, а сотрудников уволили. Как объяснил Воронков, речь идет о сокращении штата сотрудников, а не об окончательном уходе компании из России.

"Уход из России по работе и сокращение центрального офиса — разные вещи. Последний день работы российского офиса IMAX был 31 мая. С 1 июня офиса в Москве у них нет. Человек, который купировал Россию на сегодняшний день базируется в Англии, и отвечают они нам на письма из Англии сейчас. Раньше отвечали из России, а сейчас мы пишем напрямую в Англию. Хотя их центральный офис находится в Канаде. Когда они разогнали российский офис, единственный канал, который еще как-то остается по юридическим моментам, это канал связи с Лондоном", — объяснил собеседник агентства.

Также Воронков добавил, что с российскими кинотеатрами "ничего не случится", если IMAX все-таки уйдет из страны. "Вообще ничего. В мире бы все IMAX-ы бы остановились, но России это не касается. В России все будет так же продолжать работать, просто будет другой формат", — сказал он.

По информации Воронкова, всего на этой системе в России сегодня 51 кинотеатр. "Насколько мне известно, технически, когда IMAX отключил обслуживание, в стоп ушли только два наших кинотеатра — не по экономическим, а по техническим причинам, из 51 IMAX-а при отключении от обслуживания корпорации IMAX заблокировался только два", — сказал он.

На вопрос о том, по какой причине киносеть "Синема 5" хочет расторгнуть десятилетний контракт с IMAX, Воронков ответил, что дело в том, что основная функция IMAX заключалась в поставке фильмов. "Контракт подразумевает под собой ежегодные платежи в размере от 70 тысяч до 90 тысяч долларов в год, в общем и целом. Если они не поставляют фильмы или поставляют всего один фильм в год, кинотеатр в любом случае обязан платить ежегодный обязательный взнос, просто за название IMAX. Естественно, мы не хотим платить в условиях, когда IMAX просто физически не может нам поставить контент", — сказал Воронков.

IMAX — американская кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру. В отличие от любых других кинотеатров, в которых ширина экрана меньше длины зрительного зала, экран IMAX превосходит ее. Система IMAX возглавляет список технологий "гигантского экрана", таких как Iwerks и Astrovision.