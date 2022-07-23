ЖЕНЕВА, 23 июл — ПРАЙМ. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус расценил вспышку оспы обезьян как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного значения. ВОЗ оценила, насколько высок риск распространения оспы обезьян в России

"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", — заявил Тедрос в субботу на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Глава ВОЗ также отметил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.

"По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", — сказал Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

В России первый случай оспы обезьян выявили 12 июля. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы. По сообщениям Роспотребнадзора, возможность распространения оспы обезьян в России купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.