ВАШИНГТОН, 23 июл — ПРАЙМ. Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу сельхозпродукции с Украины потенциально поспособствует снижению цен на продовольствие в мире, однако необходимо дождаться ее реализации, заявил РИА Новости директор отдела рынков Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) Роб Вос. Эрдоган анонсировал скорое начало вывоза украинского зерна

"Во-первых, на глобальную продовольственную безопасность влияют на множество факторов, поэтому одной этой сделки, разумеется, будет недостаточно. Во-вторых, с учетом вышесказанного, сделка окажет большое положительное влияние. Она может поспособствовать дальнейшему снижению мировых цен на продовольствие", — сказал Вос, оценивая перспективы реализации сделки.

Аналитик отметил, что стоимость пшеницы и кукурузы на мировых рынках уже демонстрирует снижение. По мнению Воса, отчасти это связано с тем, что трейдеры предсказывали возможность заключения "продуктовой сделки", а также на фоне ожидания богатого урожая в США и Австралии в текущем году.

"Теперь мы должны надеяться, что сделка состоится", — указал, в частности, собеседник. С осуждением данных о предположительных ударах по порту Одессы ранее выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, не пояснив, о каких конкретно ударах шла речь.

Представитель IFPRI выразил мнение, что сроки для реализации соглашения по вывозу украинского зерна выбраны удачно, поскольку именно во второй половине года Киев экспортирует большую часть своего зерна. Эксперт назвал "продуктовую сделку" уроком для США и Евросоюза

"Емкость хранилищ будет экстремально ограничены, если не удастся вывезти больше зерна. Поэтому, важно, чтобы сделка реализовывалась, а еще лучше – чтобы закончилась война. На мировых рынках сохраняется напряженность и полная неопределенность, о чем свидетельствует продолжающаяся волатильность в ценах на зерно", — указал собеседник агентства.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.