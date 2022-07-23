КАИР, 23 июля — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир, передает корреспондент РИА Новости. Лавров прокомментировал подписание меморандума в Стамбуле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров в воскресенье в Каире проведет переговоры с руководством Египта.

"Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки", — написала Захарова в Telegram-канале.

Египет стал первой точкой большого африканского турне Лаврова, которое продлится до 28 июля. В рамках турне министр посетит также Эфиопию, Уганду и Конго.