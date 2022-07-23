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Лавров прибыл в Каир с рабочим визитом
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир, передает корреспондент РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров в... ПРАЙМ, 23.07.2022
новости, россия, сергей лавров, рабочий визит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 23 июля — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров в воскресенье в Каире проведет переговоры с руководством Египта.
"Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки", — написала Захарова в Telegram-канале.
Египет стал первой точкой большого африканского турне Лаврова, которое продлится до 28 июля. В рамках турне министр посетит также Эфиопию, Уганду и Конго.