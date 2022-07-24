КАИР, 24 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и возможности достижения политического урегулирования конфликта. Лавров прибыл в Каир с рабочим визитом

"Мы обсудили международную ситуацию, в первую очередь украинский вопрос. Египет вновь подтвердил желание достичь дипломатического решения конфликта на основе мудрости и диалога", — заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что стороны обсудили важность достижения политического урегулирования.

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