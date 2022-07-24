КАИР, 24 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе поездки в Эфиопию встретится с руководством Африканского союза и обсудит подготовку саммита Россия — Африка, который запланирован на середину 2023 года. Лавров провел переговоры с главой МИД Египта

"Что касается подготовки саммита РФ — Африка, есть понимание, что он состоится в середине следующего года. Мы будем в Аддис-Абебе в ходе этого африканского турне, запланирована встреча с руководством Африканского союза, мы там согласуем основные направления подготовительной работы", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"Имеется ввиду создать несколько подготовительных групп по отдельным направлениям повестки дня будущего саммита — это будет торговля, инвестиции, вопросы разработки природных ресурсов, энергетики, продовольственной безопасности будут обсуждаться. И вопросы гуманитарного, культурного, образовательного сотрудничества в дополнение к международной повестке дня", — добавил Лавров.