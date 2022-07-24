МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Вывоза зерна из Украины в рамках "продуктовой сделки" займет примерно восемь-девять месяцев, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко в эфире всеукраинского телемарафона. Украинская сторона опубликовала текст своей части "продуктовой сделки"

"Если бы сейчас порты были разблокированы… то 60 миллионов тонн зёрна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев", — сообщил он и добавил, что если морские порты так и не заработают, срок вырастет до двух лет.

По словам советника, сейчас на Украине хранится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн с нового урожая, общая стоимость которого оценивается более чем в 10 миллиардов долларов.

В пятницу Россия и Украина подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.