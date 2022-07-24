КАИР, 24 июл — ПРАЙМ. Сопровождать суда с зерном из украинских портов в Черном море будут Россия, Турция, а также третья сторона, которую определят позднее, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров: Россия рассчитывает на отмену санкций в рамках продуктовой сделки

"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и ещё один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", — сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.

В пятницу Россия и Украина подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.