ТАШКЕНТ, 25 июл — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли продовольствием между Россией и странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в первой половине текущего года вырос на 17%, до более чем 6 миллиардов долларов, заявил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Главы МИД стран ШОС приняли решение о заседании в Ташкенте

В Ташкенте в понедельник открылось седьмое совещание министров сельского хозяйства стран ШОС.

"Государства-члены ШОС — для России это ключевые торговые партнёры. На протяжении последних лет объем взаимной торговли продовольствием стабильно растет — за половину текущего года он увеличился почти на 17% и превысил 6 миллиардов долларов", — сказал Левин на совещании.

По его оценке, для дальнейшего увеличения объёмов взаимной торговли требуется "продолжить работу по открытию доступа на наши рынки, снятию различных ограничений, прорабатывать логистику и отлаживать информационное взаимодействие между странами".

"Площадку ШОС неизменно характеризует дух партнерства, настрой на выработку взаимовыгодных решений и отлаженное тесное взаимодействие. Это составляет прочный фундамент для обеспечения стабильности продовольственных цепочек, а также эффективного решения задач в области продовольственной безопасности", — добавил Левин.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. А Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.